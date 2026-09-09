NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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09.09.2026 16:01:00
Prediction: $2,304 Invested in Nvidia Today Will Be Worth Triple That Amount in 5 Years
Ahead of Labor Day, you could buy 10 shares of Nvidia (NASDAQ: NVDA) for $2,304. I think those shares could be worth around $6,900 in five years, or about 3 times what the stock trades for today.
Making such a bold claim, of course, requires some proof for the skeptics. First, I'll get into what makes Nvidia special and why its momentum is likely to continue; then I'll get into the math showing how the stock could triple by 2030.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
09.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite schließt im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
09.09.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
09.09.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
09.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.at)
|
09.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite präsentiert sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
09.09.26
|Börse New York in Rot: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|191,90
|-0,20%