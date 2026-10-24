NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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24.10.2026 13:12:00
Prediction: $200 a Month Invested in Nvidia Will Be Worth This Much by 2035
Putting aside $200 to invest every month is not something everyone can do. Yet for those who can and do, the potential rewards are real.
If you start next month and continue through December 2035, you'll have put aside $22,000 in contributions alone. But along the way, if you put that money into the right investments -- for example, Nvidia (NASDAQ: NVDA) -- those contributions could grow into a much larger nest egg.
But what's a realistic return to expect from that strategy over the next nine years, especially given how much Nvidia stock has already grown recently?
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