Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
16.10.2026 18:00:00
Prediction: $3,000 Invested in SpaceX Will Be Worth This Much by 2030
Since its historic initial public offering (IPO) in June, Elon Musk's Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) has become one of the most closely watched stocks on Wall Street. SpaceX isn't simply a rocket company anymore. Musk is evolving the space exploration business into a more diversified technology platform spanning satellite internet, artificial intelligence (AI), and software.
With so much going on at the company, investors are naturally curious about what SpaceX could look like over the next several years. Let's explore what a $3,000 investment in SpaceX stock could turn into by 2030.
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Nachrichten zu Tesla
Analysen zu Tesla
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|05.10.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|16.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|02.10.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|316,10
|-2,36%
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