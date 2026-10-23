Costco Wholesale Aktie

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WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051

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24.10.2026 00:47:01

Prediction: $5,000 in Costco Stock Will Trail the Market Through 2030

Shares of membership-based warehouse retailer Costco Wholesale (NASDAQ:COST) trade near $1,010 as I write, nearly 8% under the record close of $1,094.32 they set on May 19.

The company behind the stock keeps delivering. Costco's earnings per share grew 14% in fiscal 2026 (the 52 weeks ending Aug. 30, 2026), faster than the 10% increase a year earlier. And net sales climbed 10% to around $297 billion.

What might $5,000 put in the stock now be worth by the end of 2030?

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Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs 34 760,00 2,24% Costco Wholesale Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
Costco Wholesale Corp. 897,00 -1,07% Costco Wholesale Corp.

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