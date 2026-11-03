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WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061

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03.11.2026 15:53:00

Prediction: $5,000 Invested in Netflix Will Be Worth This Much by 2030

Netflix (NASDAQ: NFLX) stock has struggled on many levels. The company's failure to acquire the former Warner Bros. Discovery and its struggles to develop new content that interests viewers have weighed on the stock. Amid those challenges, the stock has fallen to 52-week lows, taking it back to 2024 levels.

That may draw the interest of retail investors looking to invest a sum like $5,000. Although we cannot know what the next four years will bring for the company, there are likely some reasons for optimism.

Image source: The Motley Fool.

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