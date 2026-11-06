Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
|
06.11.2026 13:33:00
Prediction: $5,000 Invested in Palantir Will Be Worth This Much by 2031
Palantir (NASDAQ: PLTR) has become a phenomenally successful investment for longer-term shareholders, but also one that is difficult for new buyers to jump into. The stock is up about 25-fold from its December 2022 low. However, its elevated valuation also makes it risky to buy at current levels.
Long-term investors often buy stocks planning to hold them for a minimum of five years. Given that, it may be useful to speculate about where this stock could trade in 2031 and where that outcome would leave the value of a $5,000 investment made in it today. Although a lot could happen during that time that would dramatically alter any forecast we make this month, I think investors should prepare for significant struggles alongside the company's growth. Here's why.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Palantir
|
03.11.26
|Palantir-Aktie dennoch in Rot: KI-Spezialist steigert Umsatz und Gewinn (finanzen.at)
|
03.11.26
|MÄRKTE USA/Etwas fester - Apple und Palantir nach Zahlen schwach (Dow Jones)
|
03.11.26
|ROUNDUP 2: KI-Datenfirma Palantir wächst weiter schnell - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
03.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
03.11.26
|MÄRKTE USA/Etwas fester - Apple und Palantir unter Druck (Dow Jones)
|
03.11.26
|MÄRKTE USA/Börse uneinheitlich erwartet - Apple und Palantir schwach (Dow Jones)
|
03.11.26
|ROUNDUP: KI-Datenfirma Palantir wächst weiter schnell - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
03.11.26
|KI-Datenfirma Palantir wächst weiter schnell - Aktie nachbörslich im Minus (dpa-AFX)
Analysen zu Palantir
Aktien in diesem Artikel
|Palantir
|143,80
|3,65%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.