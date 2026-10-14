Taiwan Semiconductor Aktie

Taiwan Semiconductor für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MNM3 / ISIN: TW0005425003

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14.10.2026 07:30:00

Prediction: $5,000 Invested in Taiwan Semiconductor Could Be Worth This Much by 2030

Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) has been one of the best-performing big tech stocks over the past three years, up 380%. That's better than every "Magnificent Seven" stock in that time, and it hasn't shown many signs of slowing down. As of this writing, it's up over 45% for the year.

Although it's not often considered a typical AI stock, TSMC's latest run is largely driven by the ongoing AI boom. As the world's largest semiconductor (chip) foundry, TSMC is as valuable to the AI ecosystem as virtually any company in the mix. And that's why I'm confident a $5,000 investment in the stock could grow to $8,000 by 2030. Let's take a deeper dive.

Image source: The Motley Fool.

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