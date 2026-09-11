CrowdStrike Aktie
WKN DE: A2PK2R / ISIN: US22788C1053
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11.09.2026 14:35:00
Prediction: $5,298 Invested in CrowdStrike Stock Today Will Be Worth This Much Next Year
Cybersecurity specialist CrowdStrike (NASDAQ: CRWD) has had an amazing 2026. Its shares were already up 61.4% year-to-date before its latest earnings report on Aug. 26, which I predicted would send the stock soaring.
I was right: the company's shares are now up 78.2% for the year to $211.92 per share as of this writing.
And I think they're destined to go higher. Much, much higher.
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