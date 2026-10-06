NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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06.10.2026 18:00:00
Prediction: $500 a Month Invested in Nvidia Stock Will Be Worth This Much by Year-end 2030
Artificial intelligence (AI) has created some enormous multibaggers for investors, but none are quite on the same level as Nvidia (NASDAQ: NVDA). When ChatGPT helped ignite the generative AI boom in late 2022, Nvidia was worth less than $400 billion. Today, the chipmaker's market capitalization has ballooned to roughly $5.6 trillion -- making it the most valuable company in the world.
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