Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie

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WKN: 909800 / ISIN: US8740391003

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12.11.2026 23:00:00

Prediction: $500 a Month Invested in Taiwan Semiconductor Manufacturing Will Be Worth This Much by 2030

For much of its existence, Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM), or TSMC, has been one of the more underappreciated companies in the tech world. We don't interact with its products or services, but as the world's largest semiconductor foundry, it makes chips for virtually all the electronics we use every day.

TSMC has been around for nearly four decades, but the recent AI boom has brought it into the spotlight. Over the past three years, its stock is up 325%, and it's now the world's sixth-most-valuable public company.

TSMC has strong momentum, up 35% this year, but what could $500 monthly investments in the stock look like over the nearly three years leading into 2030? Let's take a look.

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