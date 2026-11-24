The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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24.11.2026 07:00:02
Prediction: 1 "Magnificent Seven" Stock That Will Lag the Market in 2027
I've learned the hard way that a company can do amazing things and still be a frustrating stock to own for a year or two. That's exactly how I feel about Tesla (NASDAQ:TSLA) heading into 2027.
Tesla is already the laggard of the "Magnificent Seven" this year. Through Nov. 4, its stock was down about 14% in 2026, while the S&P 500 was up about 12%. This week didn't help. Shares were down roughly 6% intraday on Nov. 20, trading around $351.
To be clear, I'm not predicting a collapse. I'm predicting that Tesla will trail the S&P 500 next year. I don't think 2027 will fix what's holding it back, and here's why.
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