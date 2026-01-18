WORLD Aktie
Prediction: 1 Unstoppable Stock to Buy Before It Soars 976%, According to 1 World-Renowned Analyst
The name James Anderson may not be immediately recognizable to U.S. investors, but his name will no doubt go down in the annals of legendary investors. He achieved recognition at Scottish investment management firm Baillie Gifford over a nearly 40-year career. Anderson made his mark directing the premier Scottish Mortgage Investment Trust for more than two decades, delivering returns of over 1,700% during his tenure.Anderson cemented his place in history by spotting the potential of multiple emerging technology companies that went on to become household names. These included Netflix, Alibaba, Amazon, Tesla, and Nvidia (NASDAQ: NVDA). Recognizing these explosive growth opportunities helped Anderson generate significant profits. Given his credentials and track record of success, investors would do well to heed his advice.It's still early days for artificial intelligence (AI), according to most experts. Anderson predicts that if AI adoption continues at its current clip, Nvidia's market cap could soar to $50 trillion over the coming decade (not a typo). While that seems implausible, Anderson makes a compelling argument. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
