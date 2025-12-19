:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
19.12.2025 10:00:00
Prediction: 2 Cryptocurrencies That Will Be Worth More Than Cardano by the End of 2026
Despite its crowd of very persistent holders, Cardano (CRYPTO: ADA) only has a market cap of $13.8 billion, making it a lot smaller than even Dogecoin, (CRYPTO: DOGE) with $20 billion, as well as larger chains like Solana, (CRYPTO: SOL) which has a cap of $71.3 billion. Perhaps surprisingly, I predict that this state of affairs will remain largely the same through the end of 2026, with both Dogecoin and Solana continuing to maintain or even dramatically expand their lead over Cardano.Let's talk about why these contenders are likely to keep standing in roughly the same places on a relative basis through 2026.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Aktmehr Nachrichten
Analysen zu :be AG Inhaber-Aktmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen in der Gewinnzone -- ATX beendet Handel auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten zum Wochenende Gewinne. Die Wall Street legte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.