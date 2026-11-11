Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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11.11.2026 19:16:00
Prediction: 2 Stocks That Will Be Worth More Than Amazon 5 Years From Now
Amazon (NASDAQ: AMZN) is worth about $2.9 trillion as of this writing. That is a hard number to pass, and Amazon is not standing still. It is pouring money into data centers, custom chips, and robotics at a pace few companies can match.
That spending has to go somewhere, though. Every dollar Amazon spends on AI hardware flows to a supplier, and two of those suppliers sit in a position Amazon can't replicate. They collect from Amazon, and from every one of Amazon's rivals, at the same time. Those suppliers are Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) and Broadcom (NASDAQ: AVGO), and I think both will pass Amazon in market value by 2031. Here's why.
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