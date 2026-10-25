AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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26.10.2026 00:00:00

Prediction: 2 Stocks That Will Be Worth More Than AMD 5 Years From Now

AMD (NASDAQ: AMD) has become a major winner in the artificial intelligence (AI) boom. But Cerebras Systems (NASDAQ: CBRS) and Marvell Technology (NASDAQ: MRVL) are taking different approaches to AI that could make them far more valuable than AMD over the next five years.

Image source: Getty Images.

Cerebras is the more unconventional of the two, and the best place to start.

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