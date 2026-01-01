The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
01.01.2026 17:10:00
Prediction: 3 Industrial Stocks That Could Beat the Market Over the Next 5 Years
When you think of industrial stocks, companies in old-school industries like steelmaking and machinery may first come to mind.However, this sector encompasses many of the fastest-growing industries, including electric vehicles (EVs), flying taxis, and companies involved in commercializing outer space, also known as space stocks.Hence, when it comes to the industrial stocks with the greatest potential to beat the market over the next five years, a few "new-school" names come to mind: Archer Aviation (NYSE: ACHR), AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS), and Rivian Automotive (NASDAQ: RIVN).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Market Limited Registered Shsmehr Nachrichten
Analysen zu The Market Limited Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!