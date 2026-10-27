Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.10.2026 02:00:00

Prediction: 3 Stocks That Will Be Worth More Than Apple 5 Years From Now

Apple (NASDAQ: AAPL) recently reclaimed the mantle as the world's largest company by market cap, at least for a short while. However, when looking five years out, I think three stocks will be worth more: Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), Nvidia (NASDAQ: NVDA), and Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG).

Apple is a great company, with one of the best compounding businesses on the planet. However, the stock currently trades at a very high valuation given its growth prospects, which likely limits its upside over the next five years.

As such, let's see why I think these three growth stocks will surpass it by the end of 2031.

Continue reading

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Apple Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Apple Inc.

mehr Analysen
26.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Apple Neutral UBS AG
20.10.26 Apple Neutral UBS AG
19.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs 28 660,00 0,84% Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
Apple Inc. 307,85 -0,84% Apple Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
25.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
24.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.10.26 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX schließt höher -- Wall Street geht stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt blieb am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legte derweil zu. Die Wall Street zeigte sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen