Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
27.10.2026 02:00:00
Prediction: 3 Stocks That Will Be Worth More Than Apple 5 Years From Now
Apple (NASDAQ: AAPL) recently reclaimed the mantle as the world's largest company by market cap, at least for a short while. However, when looking five years out, I think three stocks will be worth more: Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), Nvidia (NASDAQ: NVDA), and Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG).
Apple is a great company, with one of the best compounding businesses on the planet. However, the stock currently trades at a very high valuation given its growth prospects, which likely limits its upside over the next five years.
As such, let's see why I think these three growth stocks will surpass it by the end of 2031.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
26.10.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
26.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
26.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.at)
|
21.10.26
|Handel in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Handel in New York: Dow Jones mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|23.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|28 660,00
|0,84%
|Apple Inc.
|307,85
|-0,84%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX schließt höher -- Wall Street geht stärker in den Feierabend -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt blieb am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legte derweil zu. Die Wall Street zeigte sich positiv. An den Börsen in Fernost ging es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.