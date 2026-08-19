Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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19.08.2026 06:30:00
Prediction: 3 Unstoppable Artificial Intelligence Stocks That Will Join Nvidia, Apple, and Alphabet in the $4 Trillion Club by 2028
Only three companies currently have a $4 trillion valuation: Nvidia, Apple, and Alphabet. However, I think this club is about to be a bit more crowded by the time 2028 rolls around. There are three stocks within striking distance of achieving the $4 trillion mark, and one could reach the entry point as quickly as the end of 2026.In my view, the three stocks that appear to be next in line to gain entry to the $4 trillion club are Microsoft (NASDAQ: MSFT), Amazon (NASDAQ: AMZN), and Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM). These three stocks are valued at $3.6 trillion, $2.8 trillion, and $2.2 trillion, respectively. By 2028, all three should be in the $4 trillion club, and all of them look like strong investments right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Apple Inc.
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18.08.26
|ROUNDUP: Apple nimmt nach EU-Strafe Änderungen im App-Store vor (dpa-AFX)
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18.08.26
|Apple ändert in der EU Konditionen für Entwickler (Dow Jones)
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18.08.26
|dailyAktien: Apple – Bullisch bei nachlassender Kaufdynamik (NewsTool)
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18.08.26
|dailyAktien: Apple – Bullisch bei nachlassender Kaufdynamik (NewsTool)
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17.08.26
|Apple-Aktie im Minus: Kartellamt-Verfahren nach Anpassungen der Tracking-Abfrage beendet (dpa-AFX)
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17.08.26
|WDH: Apple ändert Anti-Tracking-Abfrage in der EU (dpa-AFX)
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17.08.26
|Bundeskartellamt: Apple ändert Regeln für personalisierte Werbung in Apps (Dow Jones)
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12.08.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones steigt am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|27.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
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