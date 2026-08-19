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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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19.08.2026 06:30:00

Prediction: 3 Unstoppable Artificial Intelligence Stocks That Will Join Nvidia, Apple, and Alphabet in the $4 Trillion Club by 2028

Only three companies currently have a $4 trillion valuation: Nvidia, Apple, and Alphabet. However, I think this club is about to be a bit more crowded by the time 2028 rolls around. There are three stocks within striking distance of achieving the $4 trillion mark, and one could reach the entry point as quickly as the end of 2026.In my view, the three stocks that appear to be next in line to gain entry to the $4 trillion club are Microsoft (NASDAQ: MSFT), Amazon (NASDAQ: AMZN), and Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM). These three stocks are valued at $3.6 trillion, $2.8 trillion, and $2.2 trillion, respectively. By 2028, all three should be in the $4 trillion club, and all of them look like strong investments right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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