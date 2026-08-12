IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
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12.08.2026 12:15:00
Prediction: A $1,000 Investment in IonQ Could Be Worth This Much by 2028 as Revenue Soars 287% and Its Backlog Grows Even Faster
Quantum computing stands at the frontier of technological disruption, promising to solve problems that standard systems struggle to tackle. For investors focused on artificial intelligence (AI), the opportunity is clear: Quantum systems can accelerate machine learning, optimize complex models, and unlock new layers of computational power that amplify AI's broader impact.Management consulting firm McKinsey & Company projects that quantum computing could generate as much as $2.7 trillion in economic value by 2035, transforming industries from pharmaceuticals to financial services. Against this backdrop, IonQ (NYSE: IONQ) has emerged as a standout pure play, distinguished by its vertically integrated business model that spans hardware, software, networking, and manufacturing.With its business accelerating, the question for investors is whether IonQ stock represents a compelling buy as momentum builds.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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