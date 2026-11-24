A lot has changed for Nvidia (NASDAQ:NVDA) in a very short period of time, and this will ultimately have a big impact on where the semiconductor stock trades by the end of 2027. Given the stock's strong performance over the years, it tends to be widely held by retail investors. With a lot on the line, let's see where the stock could be headed over the next year.

The biggest change for Nvidia comes at the top. In a shocking turn of events, co-founder Jensen Huang, who had been the only CEO in the company's history, resigned earlier this month only to be welcomed back by the board less than two weeks later. Huang stepped down after he admitted marital infidelity as reports of multiple affairs bubbled to the surface. Investors focused on his relationship with former Megaspeed executive Alice Huang (no relation), who has been accused of being a Chinese spy.

Singapore-based Megaspeed has been a significant Nvidia customer, buying nearly $5 billion worth of its chips over the past few years. However, there are now allegations that many of these chips were illegally being directed to China.

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