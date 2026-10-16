NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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16.10.2026 11:16:01
Prediction: A $10,000 Investment in This Artificial Intelligence (AI) Hardware Stock Will At Least Double by 2030 (Hint: It’s Not Nvidia or Micron)
Nvidia and Micron Technology have made investors significantly richer over the past five years, and there is a solid chance that both artificial intelligence (AI) hardware specialists will surge higher by the end of the decade amid strong demand for AI data center infrastructure.
An investment of $10,000 in Nvidia stock made five years ago is now worth an impressive $102,000. Meanwhile, Micron has turned a similar investment into nearly $135,000 over the same period. The strong earnings growth rate of these semiconductor stocks, along with their attractive valuations, is likely to lead to more gains by 2030. However, there's another emerging AI hardware play that could make investors significantly richer by the end of the decade.
Jabil (NYSE:JBL) is a contract electronics manufacturer that designs, engineers, and manufactures electronic components and hardware for multiple industries. AI has supercharged its growth, and I won't be surprised to see the stock doubling by 2030. Let's see why that may be the case.
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