IonQ Aktie
WKN DE: A3C4QT / ISIN: US46222L1089
|
12.10.2026 02:00:00
Prediction: A $5,000 Investment in IonQ Could Be Worth This Much by 2028
IonQ (NYSE: IONQ) has already made some investors a fortune. The quantum computing stock has transformed from a speculative small-cap company into one with soaring revenue, expanding backlog, and an increasingly diversified platform.
Wall Street expects IonQ's annual revenue to surpass $1 billion by 2028. While that sounds like a setup for attractive gains, there's a catch: Investors are already paying a premium for that future growth. Let's explore what a $5,000 investment in IonQ stock could actually be worth by 2028.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IonQ
|
23.09.26
|IonQ-Aktie im Aufwind: Fortschritt bei Quantenfehlerkorrektur begeistert Anleger (finanzen.at)
|
06.08.26
|IonQ-Aktie tiefer: Erneut rote Zahlen trotz Umsatzsprung (finanzen.at)
|
05.08.26
|Ausblick: IonQ präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
11.05.26
|Vervielfachungschance: Warum diese Quanten-Computing-Aktie deutlich steigen könnte (finanzen.at)
|
07.05.26
|IonQ wächst kräftig und schlägt Analystenschätzungen - Aktie fällt dennoch (finanzen.at)
|
06.05.26
|Ausblick: IonQ legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu IonQ
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IonQ
|35,67
|1,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.