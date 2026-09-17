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18.09.2026 00:11:00

Prediction: A $5,000 Investment Split Between Micron and Sandisk Will Triple Before 2028

Micron (NASDAQ: MU) and Sandisk (NASDAQ: SNDK) have been two of the best-performing stocks in the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) so far this year. Sandisk is leading the way with an incredible 550% gain. Micron is in fourth place, up by over 220%. That means both of these stocks have tripled (or more than tripled in Sandisk's case), but I think that's just the beginning. In fact, if you invested $2,500 in each of these stocks, for a total of $5,000, I think that the combined value of those stakes will rise to $15,000 by the time 2028 arrives.

While that may sound far-fetched, the math backs it up, suggesting that these are two of the best investments you could make in the stock market right now.

Image source: Getty Images.

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