NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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09.10.2026 17:21:00
Prediction: A $5,000 Investment Split Between Nvidia and Broadcom Will Triple by 2028
Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Broadcom (NASDAQ: AVGO) are two of the most promising stocks in the entire market. Both companies have strong relationships with the AI hyperscalers, and the computing units they design are being deployed in mass quantities. They each have told investors they expect huge sales growth ahead, yet the market hasn't fully priced that growth into their shares. As a result, I could see an investment split between these two tripling by 2028.
That's a huge expectation, but when you examine the language each company has used, it makes perfect sense.
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Analysen zu Broadcom Corp.
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