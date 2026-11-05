Prediction: A Stock Market Crash Is Coming. Here Are 3 Safe Stocks to Buy Now That Could Help You Protect and Grow Your Wealth.

Investors are on edge. It seems that every day there's a new risk that threatens to spark a stock market sell-off. Geopolitical turmoil -- including conflict in Ukraine and the Middle East -- is upending energy markets and igniting fears of prolonged war.

Signs of overspending on artificial intelligence (AI) infrastructure, mounting debt levels among major technology providers, and intensifying competition from foreign rivals have many investors questioning whether the U.S. AI boom is slowing. At the same time, stubbornly high inflation and rising interest rates are heaping further pressure on the U.S. economy.

This worrisome combination of threats could easily lead to a sudden downturn in stock prices.

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