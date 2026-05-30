AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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30.05.2026 16:00:00
Prediction: After Micron and AMD, This Will Be the Next Tech Stock to Join the $1 Trillion Club
The tech sector now makes up 35% of the S&P 500. And a big reason for that concentration is the growing number of tech stocks with massive market caps.There are 11 companies with market caps over $1 trillion, and five of them are U.S. tech stocks. Micron Technology officially joined the $1 trillion club on May 26, while Eli Lilly, Walmart, and Samsung Electronics have all been in the club but are just below the threshold at the time of this writing.With a market cap of $808 billion, Advanced Micro Devices will probably be the next tech stock to join the $1 trillion club. Behind AMD is ASML (NASDAQ: ASML) at $616 billion and Intel at $612 billion.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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27.05.26
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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26.05.26
|Handel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
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26.05.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 schließt im Plus (finanzen.at)
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26.05.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Nachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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20.05.26
|Börse New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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20.05.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
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20.05.26
|Börse New York: Anleger lassen NASDAQ 100 steigen (finanzen.at)
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20.05.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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