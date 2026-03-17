Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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17.03.2026 04:00:00
Prediction: Alphabet Stock Will Crush Palantir Stock Over the Next 5 Years
Both Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) and Alphabet (NASDAQ: GOOG)(NASDAQ: GOOGL) are great technology companies with impressive business momentum. But they have some key differences, especially when it comes to growth rates and valuation.On one side, you have Palantir -- an artificial intelligence (AI) data and analytics software provider that is putting up staggering revenue growth rates, but its stock is trading at a valuation that is simply difficult for many investors to wrap their heads around. Then you have Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) -- a foundational tech giant growing at a more measured (but still impressive) pace, backed by a highly diversified business and a deeply entrenched operating history. And Alphabet stock's valuation? Far more conservative.Both companies are proving that there are real AI tailwinds helping drive their growth. But just one of the two stocks looks like a buy today -- and the comparison arguably isn't even close.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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