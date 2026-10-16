Alphabet C Aktie

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WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079

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17.10.2026 01:09:00

Prediction: Alphabet Will Be a Larger Company Than Apple by the End of 2027

Right now, Apple (NASDAQ: AAPL) and Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) are the world's second- and third-largest companies, respectively. Apple's market cap sits just under $5 billion, while Alphabet's is $4.2 billion. While that's not an insignificant gap, I think Alphabet could close it over the next year and claim the title of the world's second-largest company.

It won't be easy, but I think there are two fronts where Alphabet can make up ground.

Image source: Getty Images.

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16.02.26 Alphabet C Kaufen DZ BANK
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Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs 27 660,00 -0,36% Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
Apple Inc. 305,60 0,07% Apple Inc.

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