Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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22.05.2026 11:45:00
Prediction: Alphabet Will Join the $5 Trillion Club and the Dow Jones Industrial Average in June
The Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) will celebrate its 130th anniversary on May 26. But the historic index looks nothing like it did over a century ago.The Dow of today is chock-full of tech-focused companies, with Salesforce swapping with ExxonMobil in 2020, Amazon trading places with Walgreens Boots Alliance in 2024, and Nvidia taking Intel's spot in 2024.Adding tech stocks has made the Dow more representative of the modern stock market. But one critical flaw of the Dow is its drastic underweighting of communications stocks, with just a 2% weighting in the sector compared to 11% in the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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