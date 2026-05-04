Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
04.05.2026 15:15:48
Prediction: Amazon Stock Will Soon Join the $3 Trillion Club
It's been eight years since Apple became the first $1 trillion stock, and there are now 10 U.S. companies that have reached that threshold. Apple has gone on to become the first $3 trillion company, too, and it's now joined by Microsoft, Alphabet and Nvidia in the $3 trillion club, although Nvidia became the first $4 trillion and briefly $5 trillion stock. (Apple and Alphabet have both crossed into $4 trillion territory, too).The fifth largest company in the world is Amazon (NASDAQ: AMZN), and it's likely to join the others in the $3 trillion club shortly. Here's why.Amazon has become the largest company in the world as it keeps generating higher sales. They increased 17% year over year in the 2026 first quarter, an impressive feat considering its size -- Amazon has an unprecedented $743 billion in trailing-12-month sales.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Amazon
|04.05.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|04.05.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Amazon Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
|Amazon
|232,45
|2,81%
