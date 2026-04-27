Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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27.04.2026 03:46:00
Prediction: Amazon Will Be the Worst "Magnificent Seven" Stock to Own for the Next 10 Years. Here's Why.
From its origins as a scrappy online bookseller, Amazon (NASDAQ: AMZN) has evolved into an ecosystem that powers everything from doorstep deliveries to enterprise-scale computing to original entertainment.Investors who recognized this potential decades ago have been rewarded beyond measure -- cementing Amazon as one of the most transformative technology investments in recent history.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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