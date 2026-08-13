Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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13.08.2026 10:46:00
Prediction: Amazon Will Join Apple in the $4 Trillion Club Before 2030
It was just a couple of weeks ago when Apple's market capitalization eclipsed $5 trillion. Weaker-than-expected Q4 revenue guidance tanked the share price. As of Aug. 10, the dominant consumer technology enterprise sports a valuation of $4.5 trillion.Amazon (NASDAQ: AMZN) isn't far behind -- the e-commerce, cloud computing, and digital advertising behemoth carries a market cap of $3 trillion. I believe this business will have no problem joining Apple in the $4 trillion club before 2030. Here's why.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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