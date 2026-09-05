Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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05.09.2026 21:20:00
Prediction: Amazon Will Join Nvidia, Apple, and Alphabet in the $4 Trillion Club Before 2029
Amazon (NASDAQ: AMZN) is the world leader in cloud infrastructure services that are facilitating the artificial intelligence revolution. It's also the world leader in e-commerce. And it's the largest company in the world by measure of revenue, having generated more than $716 billion in sales last year.Despite its many strengths, Amazon stock has been something of a laggard over the last five years. It's up roughly 47% over the last half-decade. The only "Magnificent Seven" stock with a lower return is Tesla, coming in with a gain of 46% across the stretch.Meanwhile, the S&P 500 is actually up 69% over the same time period, and the Nasdaq Composite is up 71%. But while Amazon stock has underperformed the broader market in recent years, I think the company has a good chance of joining Nvidia, Apple, and Alphabet on the list of companies with a market cap of at least $4 trillion before 2029. Here's why. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Apple Inc.
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04.09.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones liegt zum Ende des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
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04.09.26
|Handel in New York: Dow Jones verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.at)
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04.09.26
|Handel in New York: Dow Jones legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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03.09.26
|dailyAktien: Apple – Weiterhin stark bei begrenztem Potenzial (NewsTool)
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03.09.26
|dailyAktien: Apple – Weiterhin stark bei begrenztem Potenzial (NewsTool)
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02.09.26
|Apple-Aktie leichter: Konzern folgt Trump bei Umbenennung von Lake Ontario (dpa-AFX)
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02.09.26
|Tim Cook handed $47mn pay deal as Apple’s executive chair (Financial Times)
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01.09.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|03.09.26
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|UBS AG
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
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|03.09.26
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|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
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|Bernstein Research
|07.07.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|10.08.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.03.26
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|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.09.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Apple Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
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