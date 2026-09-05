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05.09.2026 21:20:00

Prediction: Amazon Will Join Nvidia, Apple, and Alphabet in the $4 Trillion Club Before 2029

Amazon (NASDAQ: AMZN) is the world leader in cloud infrastructure services that are facilitating the artificial intelligence revolution. It's also the world leader in e-commerce. And it's the largest company in the world by measure of revenue, having generated more than $716 billion in sales last year.Despite its many strengths, Amazon stock has been something of a laggard over the last five years. It's up roughly 47% over the last half-decade. The only "Magnificent Seven" stock with a lower return is Tesla, coming in with a gain of 46% across the stretch.Meanwhile, the S&P 500 is actually up 69% over the same time period, and the Nasdaq Composite is up 71%. But while Amazon stock has underperformed the broader market in recent years, I think the company has a good chance of joining Nvidia, Apple, and Alphabet on the list of companies with a market cap of at least $4 trillion before 2029. Here's why. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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