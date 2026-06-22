Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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22.06.2026 14:17:00
Prediction: Amazon Will Surpass Microsoft's Market Cap and Join the $3 Trillion Club By the End of Summer
The market cap gap between Amazon (NASDAQ: AMZN) and Microsoft (NASDAQ: MSFT) is narrowing. Amazon's 6% climb this year may not seem like much. It's not close to beating the market. However, Microsoft's 22% year-to-date drop is bringing the two titans surprisingly close.Amazon's market cap enters this week at $2.6 trillion. Microsoft has fallen to $2.8 trillion. Simple math suggests that Microsoft will return to the $3 trillion market-cap club first, joining three other "Magnificent Seven" stocks already there. But I don't think it will play out that way. Amazon has the stronger case for passing up Microsoft on the open road, hitting the round $3 trillion mark first. And I think it can happen later this summer.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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