Going Aktie
WKN DE: A40KXC / ISIN: DE000A40KXC8
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18.05.2026 21:39:00
Prediction: AMD Stock Is Going to Triple in 5 Years, Thanks to This $120 Billion Opportunity
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) has stepped on the gas lately, jumping an incredible 102% since the beginning of April, as investors have been buying the stock hand over fist thanks to its fast-improving prospects.The chip designer's data center business is now growing at an incredible pace, fueled by strong demand for both its data center graphics processing units (GPUs) and server central processing units (CPUs). The demand for AMD's data center products is so strong that the company is now anticipating much stronger growth in this segment than it was just six months ago.When AMD released its first-quarter 2026 results on May 5, management noted that it expects its addressable market in server CPUs to be substantially larger than what it called for at its Financial Analyst Day in November 2025. So, don't be surprised to see this AI stock delivering much faster earnings growth than what it expects by 2030, paving the way for potentially significant upside from current levels.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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