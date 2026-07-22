AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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22.07.2026 16:33:00
Prediction: AMD Stock Will Skyrocket After Aug. 4 Due to This Massive News
This has been an amazing year for Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) investors so far, as shares of the semiconductor specialist have jumped by an impressive 144%.This incredible rally in AMD stock is well deserved, as the company is gradually becoming more influential in the artificial intelligence (AI) chip market. The good news for investors is that AMD's rally could get a nice shot in the arm when the company releases its second-quarter results after the market closes on Aug. 4, following a new development.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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