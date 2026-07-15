AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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15.07.2026 17:33:00
Prediction: AMD Stock Will Soar After Aug. 4. The Reason Is Hiding in Plain Sight.
Investors will be eagerly awaiting Advanced Micro Devices' (NASDAQ: AMD) second-quarter earnings report, which will be released after the market closes on Aug. 4.AMD stock has already jumped by 139% in 2026, as of this writing. A solid set of results and guidance will be essential for AMD to sustain its terrific momentum, especially considering its rich valuation. The good news is that AMD could indeed deliver better-than-expected numbers and robust guidance due to one simple reason.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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