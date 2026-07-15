AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.07.2026 17:33:00

Prediction: AMD Stock Will Soar After Aug. 4. The Reason Is Hiding in Plain Sight.

Investors will be eagerly awaiting Advanced Micro Devices' (NASDAQ: AMD) second-quarter earnings report, which will be released after the market closes on Aug. 4.AMD stock has already jumped by 139% in 2026, as of this writing. A solid set of results and guidance will be essential for AMD to sustain its terrific momentum, especially considering its rich valuation. The good news is that AMD could indeed deliver better-than-expected numbers and robust guidance due to one simple reason.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

mehr Nachrichten