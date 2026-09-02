AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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02.09.2026 19:42:01

Prediction: AMD Will Join the $2 Trillion Club in 2030 Amid Historic Growth in This Market

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) stock has more than doubled in 2026. That's not surprising, as the chip designer's growth rate has been robust due to the improving demand for its server processors and its growing influence in the data center graphics card market. The good news for AMD stock investors is that the company has been consistently gaining share in a fast-growing niche of the artificial intelligence (AI) chip space -- server central processing units (CPUs). The shift in AI data center compute from training to inference has sparked solid demand for server CPUs. As a result, AMD expects the total addressable market (TAM) for server CPUs to reach $220 billion in 2030, with a compound annual growth rate (CAGR) of 50% through the end of the decade. More importantly, AMD is in a terrific position to make the most of this massive opportunity.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 391,20 -0,65% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.

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