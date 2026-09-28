Prediction: AMD Will Join the $3 Trillion Club in 2030. Here’s the Math.

Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) crossed $1 trillion in market capitalization for the first time on Sept. 21, making the chip designer the 14th company in the U.S. to join this club.

What's worth noting is that AMD's market cap crossed the $100 billion milestone around six years ago, in November 2020. The semiconductor stock has skyrocketed since then, driven by the secular growth of the chip market amid the artificial intelligence (AI) boom.

The good news for AMD investors is that the company can sustain its phenomenal growth over the next five years. In fact, I won't be surprised to see AMD entering the $3 trillion market cap club by the end of the decade.

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