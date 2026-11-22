In January, one notable firm told its investors that Anthropic could be worth about $2 trillion by 2030. On Thursday, Anthropic (NASDAQ:ANT) hit that valuation in its very first trade as a public company, roughly four years ahead of schedule.

The stock gave back a good chunk of its first-day gains, but even at about $96 as of this writing, Anthropic is worth about $1.7 trillion on a fully diluted basis. That already puts it among the world's largest companies, but I think it can go much further. In fact, I predict that by the end of 2030, Anthropic will be the most valuable company on the planet.

Image source: Getty Images.

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