Anthropic Aktie
WKN DE: A42SXH / ISIN: US03703U1079
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22.11.2026 14:18:02
Prediction: Anthropic Will Be the World’s Most Valuable Company by 2030
In January, one notable firm told its investors that Anthropic could be worth about $2 trillion by 2030. On Thursday, Anthropic (NASDAQ:ANT) hit that valuation in its very first trade as a public company, roughly four years ahead of schedule.
The stock gave back a good chunk of its first-day gains, but even at about $96 as of this writing, Anthropic is worth about $1.7 trillion on a fully diluted basis. That already puts it among the world's largest companies, but I think it can go much further. In fact, I predict that by the end of 2030, Anthropic will be the most valuable company on the planet.
Image source: Getty Images.
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