Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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16.06.2026 19:23:00
Prediction: Apple Stock Will Go On a Bull Run in the Second Half of 2026
The first half of 2026 is drawing to a close, and shares of Apple (NASDAQ: AAPL) have turned in a disappointing performance so far.The 9% jump in Apple stock this year is underwhelming compared to the 15% jump seen in the tech-focused Nasdaq Composite index. However, the stock's fortunes could turn around in the second half of the year, driven by the arrival of a foldable iPhone that should help Apple tap into a fast-growing smartphone niche.Let's look at the reasons why this new product could become a major catalyst for Apple.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Apple Inc.
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03:06
|Apple-Chef kündigt Preiserhöhungen an (Spiegel Online)
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16.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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12.06.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones zum Ende des Freitagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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12.06.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
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12.06.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht Gewinne (finanzen.at)
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10.06.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones im Minus (finanzen.at)
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09.06.26
|Handel in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus (finanzen.at)
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09.06.26
|Apple-Aktie nach Allzeithoch schwächer: KI hält in großem Stil Einzug auf iPhone und iPad (dpa-AFX)
Analysen zu Apple Inc.
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.04.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|09.06.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
|22 400,00
|2,75%
|Apple Inc.
|257,30
|-0,19%
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