Apple Aktie

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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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16.06.2026 19:23:00

Prediction: Apple Stock Will Go On a Bull Run in the Second Half of 2026

The first half of 2026 is drawing to a close, and shares of Apple (NASDAQ: AAPL) have turned in a disappointing performance so far.The 9% jump in Apple stock this year is underwhelming compared to the 15% jump seen in the tech-focused Nasdaq Composite index. However, the stock's fortunes could turn around in the second half of the year, driven by the arrival of a foldable iPhone that should help Apple tap into a fast-growing smartphone niche.Let's look at the reasons why this new product could become a major catalyst for Apple.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Apple Inc. 257,30 -0,19% Apple Inc.

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