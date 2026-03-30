Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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30.03.2026 04:30:00
Prediction: Apple Will Be the Worst "Magnificent Seven" Stock to Own Between Now and 2030
If you have a 401(k) or an individual retirement account (IRA), you probably own some Apple (NASDAQ: AAPL) stock -- either directly or through ownership of a mutual fund or exchange-traded fund (ETF). Therefore, just about everyone has a reason to be concerned about Apple's performance, because its poor performance could cost you money.So, let's explore why Apple is poised to underperform its big tech peers and what investors can do to prepare themselves.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Apple Inc.
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26.03.26
|Verluste in New York: Dow Jones am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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26.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones liegt am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.at)
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26.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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24.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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19.03.26
|Apple supplier Murata starts US-China rare earths decoupling (Financial Times)
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19.03.26
|Apple supplier Murata starts US-China rare earths decoupling (Financial Times)
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17.03.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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13.03.26
|Zurückhaltung in New York: Dow Jones sackt letztendlich ab (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|09.03.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|02.03.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.02.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.03.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.01.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.01.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.03.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.01.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.03.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|02.03.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.01.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|26.01.26
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
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