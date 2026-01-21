Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070
|
21.01.2026 13:15:00
Prediction: Applied Digital Stock Could Soar 80% in 2026
Applied Digital (NASDAQ: APLD) is riding the AI data center boom with explosive revenue growth and billion-dollar contracts. Execution risks remain, but the upside could be enormous if demand stays strong.Stock prices used were the market prices of Jan. 15, 2026. The video was published on Jan. 18, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!