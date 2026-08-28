Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070
|
28.08.2026 15:30:01
Prediction: Applied Digital Stock Will Jump 156% in 3 Years. Here’s the Math.
Applied Digital (NASDAQ:APLD) stock has been on a roller-coaster ride this year. However, the past few months have been quite painful for this artificial intelligence (AI) infrastructure specialist.Applied Digital stock has pulled back 45% from the 52-week high it reached almost three months ago. However, a closer look at the company's surging growth and the bright prospects of the AI data center infrastructure market suggests that the recent pullback in this stock could be a buying opportunity. Let's look at the reasons why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Applied Digital Corporation Registered Shs
|
09.06.26
|Applied Digital-Aktie zieht stark an: Milliarden-Mietvertrag abgeschlossen und Kapitalmaßnahme angekündigt (finanzen.at)
|
07.04.26
|Ausblick: Applied Digital verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
25.03.26
|Erste Schätzungen: Applied Digital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Applied Digital Corporation Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Applied Co Ltd
|4 330,00
|0,12%
|Applied Digital Corporation Registered Shs
|21,78
|-7,48%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.