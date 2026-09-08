Prediction: Archer Aviation Carries Its First Paying U.S. Passenger Before 2028

With shares down 61% from its 52-week high, it's a good time to look at Archer Aviation (NYSE:ACHR) stock. And here's an interesting angle: Its second-quarter revenue was $5 million, and none of it came from carrying passengers. Most of it came from fueling, ground handling, and leasing space at Hawthorne Airport in Los Angeles, which Archer operates. A year earlier, revenue was zero.

In other words, a market value of about $4.4 billion rests on an air taxi service that hasn't started.

My prediction: Midnight -- Archer's electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft -- carries its first paying passenger in the United States before 2028.

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