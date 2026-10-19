Prediction: Archer Aviation Triples Its Revenue by 2028. Here's What That Would Mean for the Stock.

Let me begin with what seems like a pretty easy prediction: By the end of 2028, Archer Aviation (NYSE: ACHR) will more than triple its revenue. In fact, if it continues on the path that it's on, Archer's present-day revenue will explode -- possibly growing by four digits. Here's how.

Currently, Archer is still living through its pre-certification days. Indeed, while its Midnight aircraft can fly, it hasn't gotten the FAA approval needed for full-scale commercial passenger operations. That's why Archer has barely squeezed out $7 million in revenue over the last 12 months.

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