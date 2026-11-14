ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
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14.11.2026 12:31:00
Prediction: ASML Will Join the $800 Billion Club in 2029
Artificial intelligence has created some enormous winners in the stock market, particularly among semiconductor companies. But one of my favorite companies that plays a key role in the AI boom doesn't make chips at all.
That company is ASML (NASDAQ: ASML), the Dutch manufacturer of semiconductor equipment. And I believe ASML could reach a market capitalization of $800 billion before the end of 2029.
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