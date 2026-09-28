Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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28.09.2026 20:18:01
Prediction: Berkshire Hathaway Joins the $2 Trillion Club Before 2032
Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB) now has its next generation of leadership in place. Greg Abel has been CEO since January. And earlier this month, Warren Buffett became chairman emeritus while his son, Howard Buffett, took over as chairman of the board.
The company they inherited is worth about $1.09 trillion, with the B shares at about $507 as of this writing -- not far below their 52-week high of $537.74.
I think that value tops $2 trillion before 2032. The math behind that prediction is less demanding than it sounds.
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