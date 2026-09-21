Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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21.09.2026 18:45:00
Prediction: Berkshire Hathaway's Operating Earnings Will Top $48 Billion in 2026
You certainly know that Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) owns a bunch of individual stocks. You may have even borrowed a few of these picks for your own portfolio.
What's often easy to forget, however, is that Berkshire is also a conglomerate of several dozen wholly owned enterprises. Unlike the publicly traded stocks that the conglomerate owns, these privately run enterprises' results are collectively reflected on the organization's income statement, just as they would be for any individual company.
There's more of it than you might expect of the $1.1 trillion conglomerate, too. Indeed, Berkshire Hathaway's operating earnings alone could easily top $48 billion this fiscal year.
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