:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
04.02.2026 22:00:00
Prediction: Broadcom Will Be a $3 Trillion Company by the End of 2027
The $3 trillion market cap club is a fairly exclusive group. There have only been four companies to breach this threshold: Nvidia, Alphabet, Apple, and Microsoft. However, I think one stock investors need to look out for is Broadcom (NASDAQ: AVGO). Broadcom is a $1.57 trillion company right now, so for it to join the $3 trillion club by the end of 2027 would require the stock to nearly double. Anytime you can identify a stock with that kind of upside, investors should pay attention. I think Broadcom is one of the top stocks to buy right now, as it's leading a revolution in the artificial intelligence (AI) computing world.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
